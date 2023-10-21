КПП Рафах открылся. Жители сектора Газа получат гуманитарную помощь

By euronews

Первые 20 грузовиков направились в сектор Газа через КПП Рафах. Израиль настаивает на досмотре грузов

РЕКЛАМА

Пограничный переход между Египтом и сектором Газа открылся в субботу, чтобы пропустить необходимую помощь для палестинцев. Это первое открытие КПП Рафах после того, как Израиль закрыл эту территорию после кровавого теракта со стороны ХАМАС две недели назад.

Всего 200 грузовиков с примерно тремя тысячами тонн помощи несколько дней ждали зеленого света на переход границы. С другой стороны КПП сотни людей с иностранными паспортами и двойным гражданством ждали возможности перебраться из Газы в Египет, чтобы спастись от военных действий. Работники гуманитарных организаций скандировали и хлопали в ладоши, когда грузовики проезжали через главные ворота в Газу.

2,3 млн. палестинцев, половина из которых покинула свои дома, испытывают нехватку продуктов и питьевой воды. Больницы сообщают, что в условиях отключения электричества по всей территории не хватает медикаментов и топлива для аварийных генераторов. Израиль наносит авиаудары, в основном, по северным районам города Газы и лагерям беженцев, где, по данным ЦАХАЛ, находятся командные пункты боевиков. В то же время ракетные обстрелы Израиля со стороны анклава продолжаются.

Открытие границы в результате более чем недельной дипломатической работы различных посредников, включая президента США Джо Байдена и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Израиль настаивал на том, что в Газу ничего не будет поступать до тех пор, пока не будут освобождены более 200 человек, захваченных террористами ХАМАС.

Открытие КПП произошло через несколько часов после того, как ХАМАС освободил двух женщин, граждан США, - первых пленников, захваченных террористами при проникновении на территорию Израиля 7 октября.