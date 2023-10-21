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Министр юстиции Бельгии подал в отставку после теракта в Брюсселе

Место гибели двух шведских футбольных болельщиков от рук террориста, Брюссель, Бельгия
Место гибели двух шведских футбольных болельщиков от рук террориста, Брюссель, Бельгия Авторское право Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Следствие установило, что нападавшего должны были экстрадировать год назад. Министр юстиции Бельгии назвал это "недопустимой ошибкой с драматическими последствиями" и ушёл с поста.

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Министр юстиции Бельгии подал в отставку в пятницу, через четыре дня после теракта в Брюсселе, в котором погибли двое футбольных фанатов из Швеции. Ещё один получил ранения.

Следствие установило, что нападавший мог быть выдан Тунису год назад. В августе 2022-го мировой судья в Брюсселе получил 31 запрос об экстрадиции. 30 из них он рассмотрел, оставив один - касательно будущего злоумышленника - необработанным.

Уходящий министр Винсент ван Кикенборн назвал это "неприемлемой ошибкой с драматическими последствиями".

Винсент ван Кикенборн, министр юстиции Бельгии:
"И пусть это работа отдельного, независимого судьи.Тем не менее, я хочу взять на себя ответственность за эту неприемлемую, недопустимую ошибку. Я не ищу оправданий. считаю, что это мой долг".

Отставку принял премьер страны Александр Де Кроо, добавив, что "уважает" министра за "проявленную им политическую волю".

По данным следствия, нападавший - 45-летний гражданин Туниса Абдесалем Лассуэд - проживал в Бельгии нелегально, поскольку его ходатайство о предоставлении убежища было отклонено ещё в 2020 году.

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