By Euronews

Застреливший двух шведов выходец из Туниса убит при задержании, его личность официально установлена. Об этом сообщила глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден. Информацию также подтвердила Федеральная прокуратура.

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Застреливший двух шведов выходец из Туниса убит при задержании, его личность официально установлена. Об этом сообщила глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден. Информацию также подтвердила Федеральная прокуратура.

Позже офис федерального прокурора распространил следующее коммюнике о событиях сегодняшнего утра:

"Сегодня, чуть позже восьми часов утра, свидетель сообщил брюссельской полиции, что заметил подозреваемого в кафе в Схарбеке. На место прибыла полиция, и во время операции по задержанию подозреваемый был застрелен.

На место также прибыли сотрудники экстренных служб, которые попытались реанимировать мужчину. Его доставили в больницу, где его смерть была подтверждена в 9.38 утра. В баре нашли боевое оружие и сумку с одеждой.

Инцидент со стрельбой расследует прокуратура Брюсселя. В интересах расследования никакие дополнительные подробности или информация не могут быть предоставлены".

Терроризм направлен против людей повсюду. Совершая теракты, они пытаются посеять страх, недоверие и раскол в наших свободных обществах. Террористы должны понять, что их намерения никогда не увенчаются успехом. Им не удастся подчинить себе свободные общества. Этими ненавистью и насилием они лишь демонстрируют свое бессилие. Терроризм никогда не победит нас Александр де Кро премьер-министр Бельгии

Двое болельщиков сборной Швеции были убиты и еще один человек ранен в 19 часов по местному (20 по московскому времени) в районе площади Сенклетт, за полтора часа до начала отборочного матча Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции.

Сразу после в брюссельском регионе уровень террористической угрозы был повышен до "очень серьёзного" (т.е. до почти максимального). Полиция призвала жителей "оставаться дома до тех пор, пока угроза не будет ликвидирована".

Что касается матча Бельгия-Швеция, он был отменен в перерыве, примерно в 21.30 по местному времени. Но в целях безопасности 35 тысяч зрителей на стадионе "Руа-Бодуэн" задержали более чем на два часа. После стадион эвакуировали, а шведских болельщиков проводили в аэропорт для возвращения на родину.

В социальной сети X (бывший Twitter) премьер-министр Бельгии выразил соболезнования своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссону в связи с "трусливым нападением на шведских граждан в Брюсселе". Он призвал к единству в "борьбе с терроризмом".

Соболезнования также выразили председатель Еврокомиссии и президент Франции.