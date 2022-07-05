Министры финансов и здравоохранения Великобритании подали в отставку

В Великобритании министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона. Оба министра в своих заявлениях указали на невозможность продолжать работу в правительстве по этическим соображениям. Вслед за ними об отставке сообщили еще несколько британских чиновников.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон принес свои извинения за то, что назначил на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера. На прошлой неделе стало известно, что тот в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон знал о том, что в 2017 году Крис Пинчер уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.

Новым министром здравоохранения Великобритании назначен член Консервативной партии Стив Баркли.