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Великобритания

Министры финансов и здравоохранения Великобритании подали в отставку

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 Euronews
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Громкая череда отставок в британском правительстве
Громкая череда отставок в британском правительстве   -   Авторское право  Toby Melville/AP

В Великобритании министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона. Оба министра в своих заявлениях указали на невозможность продолжать работу в правительстве по этическим соображениям. Вслед за ними об отставке сообщили еще несколько британских чиновников. 

Ранее премьер-министр Борис Джонсон принес свои извинения за то, что назначил на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера. На прошлой неделе стало известно, что тот в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон знал о том, что в 2017 году Крис Пинчер уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.

Новым министром здравоохранения Великобритании назначен член Консервативной партии Стив Баркли.