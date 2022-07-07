Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке, но будет исполнять обязанности главы правительства до выборов. Он также покидает пост лидера Консервативной партии.

Джонсон отметил, что его отставка – желание парламентской фракции Консервативной партии, и ему лично не хотелось бы уходить "с лучшей работы в мире".

По словам Джонсона, он гордится тем, чего удалось добиться его правительству. Он поблагодарил британцев за оказанное доверие, и призвал свою партию не сдавать позиции.

Джонсон упомянул в своем выступлении Украину, заверив, что Великобритания и далее будет поддерживать Киев.

"Я хочу обратиться к народу Украины. Мы в Великобритании продолжим оказывать вам поддержку в вашей борьбе за свободу так долго, сколько потребуется", - сказал Джонсон.

Отмечается, что кризис в британском правительстве, связанный с доверием премьер-министру, развивался несколько месяцев. В начале июня в парламенте состоялось голосование по вотуму недоверия Джонсону.

Сильнее всего репутация премьера пострадала из-за сообщений о вечеринках, которые проводились во время локдауна. Во время пандемии Джонсон и его коллеги призывали британцев соблюдать жесткие правила, но сами регулярно собирались в резиденции премьер-министра. После огласки Джонсон был оштрафован за нарушение карантинных мер и публично попросил прощения за проведение вечеринок на Даунинг-стрит.

Борис Джонсон вошел в число британских премьер-министров, которые занимали пост наименьшее время. Он стал премьером 2 года и 349 дней назад, уступая даже своей предшественнице Терезе Мэй, тоже покинувшей офис премьера досрочно. Мэй продержалась у власти 3 года и 11 дней.

Сообщается, что выборы нового главы британского правительства состоятся до осени.