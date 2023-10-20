Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа задерживается

By Euronews

На египетской сторне КПП Рафах стоят десятки грузовиков с продовольствием и медикаментами для жителей сектора Газа. Генсекретарь ООН призвал открыть КПП как можно скорее.

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На границе с Египтом более 200 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа ждут "зеленого света", чтобы доставить в анклав три тысячи тонн грузов.

В четверг Египет согласился открыть КПП Рафах. Западные СМИ, со ссылкой на свои источники, сообщают, что первый конвой направится в сектор не раньше субботы.

Генсекретарь ООН, прибывший к КПП Рафах, призвал все стороны упростить условия доставки помощи в осажденный анклав.

Антониу Гутерриш, генсекретарь ООН:"Эти грузовики — не просто грузовики, это — спасательный круг. Речь идет о жизни и смерти стольких людей в секторе Газа. Видя то, как эти фуры застряли здесь, заставляет меня четко осознать, что нам необходимо заставить их двигаться, заставить перейти по другую сторону этой стены. Нужно, чтобы они оказались там как можно скорее, и чтобы их было как можно больше".

Израиль опасается, что ХАМАС может перехватить или уничтожить помощь.

Ранее египетские СМИ сообщили, что КПП Рафах откроется в пятницу. Позднее Каир заявил, что ему нужно больше времени для ремонта дорог, поврежденных в результате обстрелов.

В секторе Газа, по данным ООН, число внутренне перемещенных лиц оценивается примерно в один миллион. Из них свыше 350 тысяч человек находятся в палаточных лагерях, организованных БАПОР - Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам.