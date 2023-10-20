"Приказ скоро поступит": министр обороны Израиля - о начале наземной операции в Газе

By Euronews

Министр обороны Израиля заверил военных, что приказ о наземной операции в Газе скоро поступит. Она откладывалась уже несколько раз, в том числе - под давлением США

РЕКЛАМА

Израильские военные, дислоцированные на границе с сектором Газа, уже скоро будут на его территории. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, обращаясь с напутствием к военнослужащим.

"Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ скоро поступит", - заверил он.

По словам министра экономики Нира Бараката, который входит в Совет национальной безопасности страны, правительство уже дало армии "зелёный свет", чтобы уничтожить ХАМАС.

ЕС и США пытаются предотвратить разрастание конфликта

При этом наблюдатели отмечают, что решение о начале неземной операции в Газе откладывалось уже несколько раз, в том числе под давлением США, потребовавших урегулирования гуманитарных проблем палестинцев.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Нет никакого противоречия в том, чтобы быть солидарным с Израилем и действовать в интересах гуманитарных потребностей палестинцев".

Джо Байден, президент США: "Как я уже сказал в Израиле, как бы трудно это ни было, мы не можем отказаться от мира. Мы не можем отказаться от решения о двух государствах. Израиль и палестинцы в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности, достоинстве и мире".

Президент США сообщил, что в ходе своего визита в Израиль призвал его власти не быть "ослепленными яростью". При этом Джо Байден заверил, что Америка всегда будет на стороне Израиля.

Сейчас американцы, по словам представителя Пентагона, практическки ежедневно направляют Израилю военную помощь - бронетехнику, авиабомбы, снаряды и ракеты-перехватчики для системы ПВО "Железный купол".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, в результате которой были убиты более тысячи израильтян. В ответ Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить по анклаву удары - их жертвами стали более 3 тысяч палестинцев.