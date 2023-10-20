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Канада отозвала 41 дипломата из Индии

Канадские власти распорядидись об отзыве более 40 своих дипломатов из Индии
Канадские власти распорядидись об отзыве более 40 своих дипломатов из Индии Авторское право AP Photo
By Надежда Дрямина
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Дипломатический кризис в отношениях Оттавы и Нью-Дели набирает обороты: канадские власти вернули домой 41 дипломата после того, как Индия приостановила выдачу виз гражданам североамериканской страны.

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Канада распорядилась об отзыве 41 дипломата из Индии. Также приостановлена работа консульств в Бенгалуру, Чандигархе и Мумбаи. Об этом стало известно в четверг. Канадские власти уточнили, что для сотрудников дипмиссии и членов их семей организован безопасный отъезд из страны.

Решение было принято в связи с тем, что Индия планировала лишить их дипломатического иммунитета.

Отношения между Оттавой и Нью-Дели резко ухудшились после того, как канадский премьер-министр Джастин Трюдо в прошлом месяце заявил о причастности индийской разведки к убийству лидера сикхской общины. Активист борьбы за независимость Халистана, гражданин Канады Хардип Сингх Ниджар в Индии считался террористом. В июне этого года его застрелили у входа в храм в Суррее в провинции Британская Колумбия.

Нью-Дели называет обвинения "абсурдными" и "политически мотивированными". Индийские власти приостановили выдачу канадских виз и призвали сограждан воздержаться от поездок в североамериканскую страну в связи с ростом "антииндийской активности".

В Канаде проживает около 770 000 сикхов, активисты из их числа выступают за создание отдельного государства Халистан на территории индийского штата Пенджаб. Власти Индии рассматривают движение как угрозу территориальной целостности и национальной безопасности страны.

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