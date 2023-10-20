Канада отозвала 41 дипломата из Индии

Дипломатический кризис в отношениях Оттавы и Нью-Дели набирает обороты: канадские власти вернули домой 41 дипломата после того, как Индия приостановила выдачу виз гражданам североамериканской страны.

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Канада распорядилась об отзыве 41 дипломата из Индии. Также приостановлена работа консульств в Бенгалуру, Чандигархе и Мумбаи. Об этом стало известно в четверг. Канадские власти уточнили, что для сотрудников дипмиссии и членов их семей организован безопасный отъезд из страны.

Решение было принято в связи с тем, что Индия планировала лишить их дипломатического иммунитета.

Отношения между Оттавой и Нью-Дели резко ухудшились после того, как канадский премьер-министр Джастин Трюдо в прошлом месяце заявил о причастности индийской разведки к убийству лидера сикхской общины. Активист борьбы за независимость Халистана, гражданин Канады Хардип Сингх Ниджар в Индии считался террористом. В июне этого года его застрелили у входа в храм в Суррее в провинции Британская Колумбия.

Нью-Дели называет обвинения "абсурдными" и "политически мотивированными". Индийские власти приостановили выдачу канадских виз и призвали сограждан воздержаться от поездок в североамериканскую страну в связи с ростом "антииндийской активности".

В Канаде проживает около 770 000 сикхов, активисты из их числа выступают за создание отдельного государства Халистан на территории индийского штата Пенджаб. Власти Индии рассматривают движение как угрозу территориальной целостности и национальной безопасности страны.