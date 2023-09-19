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Индия высылает канадского дипломата в ответ на подобный демарш Оттавы

Фотография покойного Хардипа Сингха Ниджара на баннере у храма Гуру Нанак Сикх Гурдвара Сахиб в Суррее, Британская Колумбия, 18 сентября 2023 г.
Фотография покойного Хардипа Сингха Ниджара на баннере у храма Гуру Нанак Сикх Гурдвара Сахиб в Суррее, Британская Колумбия, 18 сентября 2023 г. Авторское право DARRYL DYCK/AP
By Euronews
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Индия во вторник заявила о намерении выслать высокопоставленного канадского дипломата. Это произошло спустя несколько часов после того, как Оттава приказала индийскому дипломату покинуть страну.

Индия во вторник заявила о намерении выслать высокопоставленного канадского дипломата. Это произошло спустя несколько часов после того, как Оттава приказала индийскому дипломату покинуть страну в связи с убийством сикхского сепаратиста в окрестностях Ванкувера.

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Решение Нью-Дели отражает его "растущую озабоченность по поводу вмешательства канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участия в антииндийской деятельности", говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Канадскому дипломату предписано покинуть Индию "в течение ближайших пяти дней".

В понедельник, выступая в парламенте, премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что существуют "достоверные свидетельства" того, что Индия может быть ответственна за убийство Хардипа Сингха Ниджара - лидера сикхов и гражданина Канады, совершенное в июне прошлого года на западе страны. Руководивший храмом Гуру Нанак Сикх Гурдвара Сахиб в Суррее (Британская Колумбия), Хардип Сингх Ниджар был застрелен в своём автомобиле, когда выезжал с парковки.

В Нью-Дели эти обвинения во вторник назвали "абсурдными".

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