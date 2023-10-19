Сектор Газа под ударами ждёт гуманитарной помощи

By Валери Гориа

Израиль продолжает наносить удары по северным районам сектора Газа. Колонна с гуманитарной помощью выстроилась у КПП Рафах на границе с Египтом.

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После визита президента США Джо Байдена в этот регион интенсивность наступления Израиля в секторе Газа не снизилась. Авиаудары поразили цели на палестинской территории. На границе с Египтом, у переходного пункта Рафах, ожидает колонна с гуманитарной помощью, предназанченной для населения сектора Газа. Корреспондент Euronews Валери Гориа передаёт из Иерусалима:

"Ночь после визита президента США Байдена в Израиль не была тихой. Поступали данные об израильских авиаударах по южной части сектора Газа, в результате которых, как сообщается, погибла семья. Стало известно также, что двое палестинцев были убиты в столкновениях с солдатами на Западном берегу, где было много арестов.

Израильская армия, со своей стороны, заявила, что вела огонь по целям "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на противотанковый огонь во северу Израиля.

Подробностей относительно потенциального наземного наступления в Газе нет после того, как премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что поддержка США изменит соотношения сил в этой войне.

В то же время 3000 тонн гуманитарной помощи ждут на контрольно-пропускном пункте Рафах на египетской стороне. Египет согласился пропустить 20 грузовиков с продовольствием и водой. Но дорогу на египетской стороне необходимо отремонтировать. Она был повреждена в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. Кроме того, Израиль требует определить безопасные зоны для доставки , чтобы ХАМАС не смог захватить какую-либо часть этой помощи. А тем временем на в районе школ ООН скопилось полмиллиона человек, перемещенных лиц. Помещения переполнены. Сообщается, что многие семьи сейчас возвращаются или планируют вернуться в свои дома на севере, поскольку чувствуют, что нигде в Газе они не могут быть в безопасности".