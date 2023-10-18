Сектор Газа: больницы бомбят, где теперь найти укрытие?

By Euronews

Страх охватил больницы палестинского анклава после трагедии Аль-Ахли: репортаж корреспондента Euronews из сектора Газа

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Под неослабевающими бомбардировками многие жители Газы искали убежища на территории больниц. Но это ощущение безопасности было резко подорвано взрывом в больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей.

Корреспондент Euronews Небаль Хаджо на себе ощутил атмосферу беспокойства и всепоглощающего страха среди жителей и персонала больницы Нассер, расположенной недалеко от Хан-Юниса, на юге палестинского анклава.

Ибрагим Кодейх, житель Газы: "Мы гражданские жители и не ведем никаких военных действий. Почему нас уничтожают ракетами? Здесь только дети, женщины и семьи".

Юсеф Абу Ати, житель Газы: "Я боюсь, что они будут бомбить больницы. Это очень далеко от милосердия и человечности. Они враги. Что будет дальше? С нами только Бог и никто другой, потому что мы палестинцы".

Исса Аль-Наджар, заместитель главврача больницы: "Любая больница, которая прекращает работу, - это катастрофа для нас. Мы не знаем, куда отправим раненых. Мы работаем в страхе после нападения".

Израиль заявляет, что в отличие от ХАМАС не нападает на мирных жителей, но число жертв, в том числе детей, продолжает расти. ЦАХАЛ возлагает вину за взрыв в больнице Аль-Ахли на "Исламский джихад". Несмотря на эту трагедию люди продолжают собираться в клиниках и медицинских центрах, потому что больше искать убежища просто негде.