ЕС запускает гуманитарный воздушный мост в сектор Газа

By Euronews

Добиться доставки гуманитарной помощи в осажденный сектор Газа и предотвратить эскалацию конфликта вслед за США пытается и Европа. Олаф Шольц едет в Израиль. ЕС запускает гуманитарные рейсы в Египет

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Дипломатические усилия США пока не увенчались успехом в попытках облегчить участь двух миллионов палестинцев, заблокированных в секторе Газа, где заканчиваются запасы воды, продовольствия и медикаментов.

Теперь настала очередь европейцев попробовать свои силы.

Выступая в Албании после саммита ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запуске воздушного моста для доставки помощи в сектор Газа.

Комиссия объявила об увеличении гуманитарной помощи гражданскому населению Газы в три раза до 75 млн евро, и мы запускаем гуманитарный воздушный мост ЕС в Газу через Египет. Первые два рейса запускаются уже на этой неделе Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

Канцлер Германии Олаф Шольц также подтвердил, что на этой неделе отправится в Израиль и Египет, чтобы попытаться добиться доставки помощи в Газу и предотвратить втягивание Ирана в конфликт.

Что касается предстоящего визита в Египет, то речь идет о том, чтобы постоянно вести переговоры со всеми и выработать такую перспективу, которая не допустит подобной эскалации. Также стоит вопрос об организации гуманитарной помощи Олаф Шольц канцлер ФРГ

В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН временно приостановил обсуждение резолюций по ситуации на Ближнем Востоке, но успел отклонить российский проект, призывающий к гуманитарному "прекращению огня" в Газе.

Таким образом в работе у Совбеза по данному вопросу остался лишь бразильский вариант резолюции, в котором говорится о гуманитарных "паузам" для обеспечения доступа помощи в осажденную Газу.