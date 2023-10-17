ЕС запускает гуманитарный воздушный мост в сектор Газа

Добиться доставки гуманитарной помощи в осажденный сектор Газа и предотвратить эскалацию конфликта вслед за США пытается и Европа. Олаф Шольц едет в Израиль. ЕС запускает гуманитарные рейсы в Египет
Дипломатические усилия США пока не увенчались успехом в попытках облегчить участь двух миллионов палестинцев, заблокированных в секторе Газа, где заканчиваются запасы воды, продовольствия и медикаментов.
Теперь настала очередь европейцев попробовать свои силы.
Выступая в Албании после саммита ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запуске воздушного моста для доставки помощи в сектор Газа.
Канцлер Германии Олаф Шольц также подтвердил, что на этой неделе отправится в Израиль и Египет, чтобы попытаться добиться доставки помощи в Газу и предотвратить втягивание Ирана в конфликт.
В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН временно приостановил обсуждение резолюций по ситуации на Ближнем Востоке, но успел отклонить российский проект, призывающий к гуманитарному "прекращению огня" в Газе.
Таким образом в работе у Совбеза по данному вопросу остался лишь бразильский вариант резолюции, в котором говорится о гуманитарных "паузам" для обеспечения доступа помощи в осажденную Газу.