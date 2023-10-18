Сектор Газа: выживать все труднее

By Euronews

Под обстрелами, без топлива, воды и электричества: ситуация в палестинском анклаве становится критической

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Двум миллионам палестинцев выживать в Газе с каждым днем становится все труднее. К обстрелам и военным действиям добавилась полная блокада сектора Тель-Авивом, который прекратил все поставки топлива в анклав после массированной террористической атаки, совершенной боевиками ХАМАС 7 октября.

Без электричества и топлива ситуация становится критической во многих городах, таких как Хан-Юнис.

Халид аль-Наджар, житель Хан-Юниса: "Каждому нужно топливо для подачи воды в свои дома, для орошения ферм и для обеспечения водой домашней птицы, крупного рогатого скота и овец. Весь мир зависит от топлива, для нас это такой же необходимый товар, как еда".

Перебои происходят и в водоснабжении. Израиль обеспечивал Газу питьевой водой на треть, а остальная поступала из колодцев и резервуаров, но для ее подачи необходимо электричество.