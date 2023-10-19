Война в секторе Газа врывается в повестку дня саммита ЕС-США. Изначально его планировалось посвятить торговле и конкуренции с КНР.

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В пятницу высшие должностные лица Евросоюза направляются в Вашингтон на первую официальную встречу с американским руководством за более чем два года. Запланированы переговоры о двусторонней торговле и сотрудничестве с участием президента США Джо Байдена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. Однако, как отмечают депутаты Европарламента, омрачить саммит грозит война между Израилем и ХАМАС.

Евродепутат от Греции Анна-Мишель Асимакопулу:

«Я думаю, что эта тема не может не оказаться в той или иной степени в повестке дня».

Михаэль Блосс, законодатель от Германии:

«Прежде всего Евросоюз должен говорить одним голосом. Тогда мы сможем координировать свои действия с нашими трансатлантическими партнерами».

Даже если главное внимание лидеров ЕС и США будет занимать арабо-израильский конфликт, им придется обсудить спор между собой. Он касается стали и алюминия. Дональд Трамп, в бытность хозяином Белого Дома, ввёл пошлины на экспорт этих товаров. Теперь Брюссель и Вашингтон вместе ополчились на Пекин. Евросоюз намерен расследовать государственное субсидирование китайских сталелитейных предприятий. Он также надеется достичь с Соединёнными Штатами соглашения об ограничении закупок китайских металлов, которые, по словам обеих сторон, наводняют глобальный рынок.

Датский эксперт Якоб Киркегор указывает, что производство этих металлов загрязняет окружающую среду:

«Сейчас в качестве решения обсуждается так называемый углеродный клуб. Это соглашение между ЕС и США, которое будет способствовать производству экологически чистой декарбонизированной стали. Обе стороны будут вводить тарифы в отношении стран, которые не производят декарбонизированную сталь, то есть, конечно, Китая".

Представители ЕС также сообщили Euronews, что стороны приближаются к сделке по важнейшему природному сырью, особенно по минералам, которые используются в производстве аккумуляторов для электромобилей. Это позволит европейским автопроизводителям получать выгоду от американских субсидий, которые будут выделяться в соответствии с так называемым Законом Байдена о снижении инфляции. В данном случае, этот закон направлен на поощрение производства электромобилей в Соединенных Штатах.