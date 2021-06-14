Саммит ЕС-США: продолжение отношений "с чистого ковра"

Джо Байден впервые приехал в Брюссель в качества президента. На повестке дня Саммите ЕС-США - трансатлантическая торговая война, развязанная при Дональде Трампе. Другой темой обсуждений во вторник будет Китай - его экономический рост, права человека и пандемия.

При предыдущей администрации США брюссельским хозяевам было трудно принимать гостей из Вашингтона, то и дело вспыхивали разногласия. Но теперь красную ковровую дорожку почистили, и лидеры Евросоюза готовятся к первой личной встрече с новым президентом Джо Байденом.

На повестке дня – прежде всего трансатлантическая торговая война, развязанная при Дональде Трампе. Бывший посол ЕС в США Дэвид О'Салливан предполагает, что на Саммите её не удастся остановить решить, но какой-то прогресс будет:

«Первое - это спор по поводу государственной поддержки авиастроителям Airbus и Boeing, которые в течение последних 17 лет рассматривается во ВТО. Думаю, что пришло время вести двусторонние переговоры о его урегулировании. Это сложно, и времени мало. Второе - это пошлины на сталь и алюминий, которые, по нашему мнению, были несправедливо наложены на европейских экспортеров администрацией Трампа под предлогом национальной безопасности. Мы хотим, чтобы эти тарифы были сняты. Но мы должны выяснить, что нужно американской стороне для спокойного отказа от этого решения ».

Помимо двусторонней торговли, главной темой обсуждений во вторник будет Китай. Американцы постараются отговорить европейцев от приведения в действие инвестиционного соглашения с китайцами. Только что участники встречи "Большой семёрки" в Корнуолле договорились о том, как лучше противодействовать экономическому и финансовому росту Китая.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разъяснил Euronews три аспекта позиции Брюсселя в отношении Пекина:

«Есть области, в которых мы по-настоящему сотрудничаем, например, борьба с изменением климата. Но в экономики, мы — конкуренты. То есть отчасти имеется кооперация, но отчасти - сильное соперничество. Во-вторых, "Большая семёрка" знает, что нам нужны инструменты — к примеру, инструменты для контроля за сетями 5G, для проверки прямых иностранных инвестиций и другие инструменты. И третье, и очень важное, - это фундаментальные права, человеческие ценности и демократия. И в этом мы, безусловно, системные соперники ».

Лидеры Евросоюза и Соединённых Штатов попытаются также выработать общий подход к проблеме становления Китая как технологической сверхдержавы. В этой связи создаётся рабочая группа ЕС-США в таких сферах, как кибербезопасность, а также сохранность информации. Бывший американский посол продолжает:

«Конечно, мы должны обеспечивать конфиденциальности, и защищённую передачу данных. Но соглашение об этом застряло в Европейском Суде, и его нужно заменить. Переговоры по этому вопросу продолжаются и имеют огромной значение для всех, кому необходимо передавать данные через Атлантику».

Ещё в программе брюссельского Саммита ЕС-США - обсуждение пандемии, производства и распределение вакцин, объединение усилий для выявления источника Covid-19 в китайской провинции Хубэй.