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Саммит ЕС-США: "Не допустить разрастания конфликта на Ближнем Востоке"

Участники второго саммита США-ЕС.
Участники второго саммита США-ЕС. Авторское право AP Photo/Evan Vucci
By Alexander Kazakevich
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Участники "трансатлантического" саммита отложили на потом урегулирование торговых споров, чтобы сфокусироваться на нестабильности в мире.

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Соединённые Штаты и Евросоюз демонстрируют единство перед лицом многочисленных кризисов в мире.

В пятницу Джо Байден принимал в Белом доме председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Участники "трансатлантического" саммита подчеркнули, что важно "не допустить разрастания конфликта" по всему Ближнему Востоку и упомянули гуманитарную обстановку в секторе Газа.

 "Мы работаем день и ночь, чтобы помощь дошла до наиболее уязвимых групп населения Палестины и чтобы возобновился мирный процесс, в основе которого_– принцип двух государств_", – заявил председатель Европейского Совета.

"США и ЕС значительно увеличивают объёмы гуманитарной помощи гражданскому населению Газы. Это крайне важно с учётом людских страданий", – анонсировала глава Еврокомиссии. 

В то время, как кресло спикера нижней палаты Конгресса пустует уже больше двух недель, американский лидер пообещал партнёрам, что его страна продолжит выделять десятки миллиардов долларов и Украине, и Израилю.

При этом обозреватели не ожидают от вашингтонской встречи прорыва в торговой сфере. Если до конца года ЕС и США не достигнут соглашения по тарифам на сталь и алюминий, европейский импорт вновь обложат пошлинами, которые ввёл ещё Дональд Трамп.

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