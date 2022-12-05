ЕС-США: сблизить позиции по вопросам торговли и технологий

Сблизить позиции ЕС и США по вопросам торговли и технологий - с такой целью собрался в университете Мэриленда, недалеко от Вашингтона, одноимённый Совет, созданный по инициативе президента Байдена и председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен в июне 2021 года.

При этом значительного прогресса от третьего заседания Совета по торговле и технологиям (СТТ) 5 декабря обозреватели не ожидали. Стороны обсуждали недавно принятый в США закон о снижении инфляции и защите климата (IRA), вызывающий беспокойство как в Брюсселе, так и в европейских столицах.

Думаю, что мы достигли весьма примечательного соглашения по полупроводникам; обсудили, как предотвратить дальнейший дефицит в этой области, как избежать сюрпризов в будущем, а также коснулись транспарентности и субсидий Маргрет Вестагер еврокомиссар по вопросам конкуренции

В дискуссиях также участвовали: с американской стороны министр торговли Джина Раймондо и торговый посол Кэтрин Тай, с европейской - комиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Мы стали свидетелем практической, позитивной работы, проделанной на этих трёх сессиях. В частности, по сближению экспортного контроля, ведь этот механизм оказался невероятно эффективным, когда речь зашла об агрессии России против Украины. Говорили о создании безопасных цепочек поставок, особенно для полупроводников, о сближении механизмов проверки инвестиций, как внутренних, так и внешних, о сближении позиций в борьбе с нерыночной практикой некоторых стран Энтони Блинкен госсекретарь США

Согласно новому закону, 369 миллиардов долларов должны пойти на финансирование климатических и экологически чистых источников энергии. Основные претензии ЕС связаны с субсидиями на электромобили американского производства, которые начнут действовать с января.

Европейские страны-автопроизводители призвали Брюссель занять жёсткую позицию, включая возможный ввод ответных тарифов на американские товары. В Вашингтоне, в свою очередь, отвергли обвинения в протекционизме и указали, что усилия ЕС по созданию "облачной" индустрии (чтобы конкурировать с американскими компаниями Google и Amazon), также могут быть истолкованы как несправедливые торговые барьеры.