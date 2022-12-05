ЕС-США: сблизить позиции по вопросам торговли и технологий

ЕС-США: сблизить позиции по вопросам торговли и технологийКомментарии
Сблизить позиции ЕС и США по вопросам торговли и технологий - с такой целью собрался в университете Мэриленда, недалеко от Вашингтона, одноимённый Совет, созданный по инициативе президента Байдена и председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен в июне 2021 года.
При этом значительного прогресса от третьего заседания Совета по торговле и технологиям (СТТ) 5 декабря обозреватели не ожидали. Стороны обсуждали недавно принятый в США закон о снижении инфляции и защите климата (IRA), вызывающий беспокойство как в Брюсселе, так и в европейских столицах.
В дискуссиях также участвовали: с американской стороны министр торговли Джина Раймондо и торговый посол Кэтрин Тай, с европейской - комиссар по торговле Валдис Домбровскис.
Согласно новому закону, 369 миллиардов долларов должны пойти на финансирование климатических и экологически чистых источников энергии. Основные претензии ЕС связаны с субсидиями на электромобили американского производства, которые начнут действовать с января.
Европейские страны-автопроизводители призвали Брюссель занять жёсткую позицию, включая возможный ввод ответных тарифов на американские товары. В Вашингтоне, в свою очередь, отвергли обвинения в протекционизме и указали, что усилия ЕС по созданию "облачной" индустрии (чтобы конкурировать с американскими компаниями Google и Amazon), также могут быть истолкованы как несправедливые торговые барьеры.