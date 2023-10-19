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Еврейские активисты прорвались в Капитолий, требуя прекращения огня в Газе

Активисты движения "Еврейский голос за мир" в одном из зданий Капитолия
Активисты движения "Еврейский голос за мир" в одном из зданий Капитолия Авторское право Amanda Andrade-Rhoades/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Демонстранты требовали прекратить огонь в секторе Газа. Полиция задержала порядка 300 человек

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В среду участники акции протеста прорвались в одно из зданий Капитолия США, требуя от законодателей и администрации Джо Байдена добиться прекращения огня в секторе Газа.

Среди демонстрантов - активисты движения "Еврейский голос за мир", одетые в черные футболки с надписями "Евреи говорят: "Прекратите огонь" и "Не от нашего имени".

Полиция начала вытеснять активистов из здания, задержаны порядка 300 человек.

Акция протеста началась накануне днем в районе Капитолийского холма и была согласована с властями, но в какой-то момент часть протестующих прорвалась на территорию правительственного комплекта.

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