Египет и Израиль пропустят гумпомощь в Газу

By Euronews

Спустя 10 дней блокады палестинского анклава в сектор Газа пропустят 20 грузовиков с едой, водой и медикаментами. Это произошло после визита Джо Байдена в Израиль

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Грузовикам, застрявшим на контрольно-пропускном пункте Рафах между сектором Газа и Египтом, будет разрешено доставить свой ценный груз гуманитарной помощи.

Израиль дал добро на пропуск на этой неделе 20 фур с продовольствием, водой и медикаментами.

Это произошло в тот момент, когда Джо Байден уже покинул Израиль. Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси санкционировал пропуск грузовиков после звонка американского президента с "Борта номер один".

Цель приезда Байдена состояла в том, чтобы предотвратить более широкую эскалацию конфликта в регионе.

Но более значимых переговоров не случилось — после трагедии в больнице Газы был отменен региональный саммит с участием Египта, Палестины и Иордании.

В итоге американский лидер встретился только с израильскими политиками.

Израиль согласился с тем, что гуманитарная помощь может начать поступать из Египта в Газу. Позвольте мне уточнить: если ХАМАС перенаправит или украдет эту помощь, он еще раз продемонстрирует, что его не волнует благополучие палестинского народа Джо Байден президент США

Число погибших в результате мощного взрыва в больнице Аль-Ахли, по данным Минздрава Газы, достигло 471 человека.

Джо Байден заявил, что пришел к выводу о непричастности Израиля к атаке, изучив данные Пентагона.

Израиль утверждает, что причиной взрыва стала неправильно выпущенная ракета боевиками "Исламского джихада". ХАМАС и большая часть арабского мира возлагают ответственность за взрыв на Израиль.

В то же время на Ближнем Востоке продолжаются масштабные антиизраильские акции протеста. Взрыв в больнице усилил гнев, и без того кипящий в связи с израильскими бомбардировками и блокадой Газы.

Число погибших палестинцев приближается к 3,5 тысячам. По данным минздрава, 70% жертв — дети, женщины и пожилые люди.