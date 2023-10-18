By Euronews

В ряде случаев манифестанты переросли в стычки со стражами порядка

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В странах Ближнего Востока вспыхивают массовые протесты после взрыва больницы в Газе. Палестинцы и их сторонники обвиняют Израиль организации удара. В Израиле заявляют, что на здание упала палестинская ракета.

В Иордании, где проживает множество палестинских беженцев, протесты проходят у израильского посольства. Силы безопасности перекрыли улицы, ведущие к диппредставительству.

В Бейруте манифестация состоялась у посольства США. Её участников разгоняли с помощью водомётов и слезоточивого газа.

В Хевроне на Западном берегу Иордана десятки палестинцев вступили в столкновения с израильскими солдатами. Протестующие вышли на улицы также в Наблусе и Рамаллахе.

В Багдаде участники демонстрации, которая началась на площади Тахрир, попытались проникнут в «зелёную зону», где расположено американское представительство, но силы безопасности помешали манифестантам.

В Стамбуле акция протеста переросла в стычки с полицией. Пострадали около 60 человек, пятеро зачинщиков беспорядков арестованы. Массовые демонстрации состоялись в нескольких крупных городах Турции. Власти страны объявили трёхдневный траур по жертвам взрыва.

В Тегеране протестующие сожгли израильские флаги и забросали яйцами посольства Франции и Великобритании.

В Нью-Йорке одновременно проходили демонстрации как в поддержку палестинцев, так и в поддержку Израиля. Полиции пришлось разделить две группы, чтобы не допустить столкновений.