Израиль укрепляет границу с Ливаном

Израильские власти стягивают дополнительные силы к границе с Ливаном, откуда боевики "Хезбаллы" нанесли несколько ракетных ударов по территории страны. В кибуце Айелет-ха-Шахар жителям выдают оружие.

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Армия обороны Израиля укрепляет границу с Ливаном на севере страны.

Дополнительные меры по поддержанию стабильности на ливано-израильской границе приняло и командование Временными силами ООН в Ливане.

Накануне израильская авиация атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане, а артиллерия нанесла удар по району, из которого был произведен запуск ракеты, нацеленной на израильский блокпост.

"Все бежали в Аль-Бустан или куда-то еще, я точно не знаю. Но вчерашнее сражение было невероятным, и понедельник показался мне пустяком. Я имею в виду три часа ракетного, артиллерийского, минометного и даже пулеметного огня. Только Бог знает, но было такое ощущение, что всё это началось отсюда", - рассказывает местный житель Абу Сари.

После первого нападения с ливанской территории Министерство обороны Израиля распорядилось начать подготовку к эвакуации. Многие местные жители помнят о войне 2006-го года, которая длилась 35 дней. Тогда погибли 166 израильтян, более 1000 получили ранения.

"Я знаю, что в случае реальной войны с Ливаном или "Хезболлой" мы должны будем немедленно уехать. Я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал журналистам один из местных жителей.

В кибуце Айелет ха-Шахар, расположенном в 10 км от ливанской границы, израильские военные организовали пункт выдачи оружия. Имеющие разрешение граждане могут получить автомат, боеприпасы и при необходимости пройти обучение.