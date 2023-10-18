Удар по больнице в Газе: Израиль обвиняет "Исламский джихад"

By Euronews

Израильская разведка опубликовала аудиозапись предположительно телефонного разговора между двумя членами ХАМАС. На ней слышен голос, утверждающий, что взрыв был вызван ракетой "Исламского джихада", выпущенной с кладбища недалеко от больницы в Газе.

РЕКЛАМА

Израиль заявляет, что ответственность за взрыв в больнице Аль-Ахли лежит на группировке "Исламский джихад", неудачно запустившей ракету. Прибывший на Ближний Восток президент США Джо Байден сказал, что, похоже, ответственность за взрыв несет "другая команда", имея ввиду палестинских боевиков.

Израильская разведка опубликовала аудиозапись предположительно телефонного разговора между двумя членами ХАМАС. На ней слышен голос, утверждающий, что взрыв был вызван ракетой "Исламского джихада", выпущенной с кладбища недалеко от больницы.

Даниэль Хагари, официальный представитель Армии обороны Израиля:"ХАМАС проверил сообщения (о взрыве), осознал, что это была ракета "Исламского джихада", которая дала осечку, и решил начать глобальную кампанию в СМИ, чтобы скрыть, что произошло на самом деле. Они дошли до того, что завысили число жертв. Они с абсолютной уверенностью понимали, что это была ракета, неудачно выпущенная "Исламским джихадом".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости тщательного расследования и наказания причастных к удару по больнице.

Урсула фон дер Ляйен, глава европейской комиссии:"Больница в секторе Газа, в которой находились сотни раненых, превратилась в ад пожара. Сцены из больницы Аль-Ахли ужасают и тревожат. Нет оправдания ударам по больнице, полной мирных граждан".

Палестинские официальные лица и арабские лидеры региона заявляют, что больница стала объектом израильского ракетного удара.

По данным ХАМАС и медиков в Газе, жертвами обстрела стали по меньшей мере 500 человек. Газа подверглась многочисленным воздушным атакам в ходе наступления Израиля с целью сокрушить ХАМАС. Израиль настаивает на том, что не нападает на мирных граждан, и снова призвал жителей Газы эвакуироваться на юг анклава.