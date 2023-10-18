Взрыв в больнице Газы: ХАМАС и Израиль отрицают причастность

By Euronews

Точное количество жертв взрыва в больнице "Аль-Ахли" пока не известно. ХАМАС утверждает, что всему виной израильский авиаудар, ЦАХАЛ заявляет, что причиной стали ракеты, запущенные "Исламским джихадом"

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Шок и возмущение охватили весь Ближний Восток и другие страны после того, как в результате мощного взрыва в больнице Газы погибли сотни людей.

В последние дни сотни палестинцев укрывались в "Аль-Ахли" и других медучреждениях анклава от обстрелов.

Ранее Израиль призвал всех жителей города Газа и прилегающих районов эвакуироваться на юг сектора.

По мере того, как раненых привозили в другую и так переполненную больницу "Шифа", начали сыпаться обвинения.

ХАМАС утверждает, что взрыв — результат израильского авиаудара, ЦАХАЛ же заявляет, что причиной случившегося стали ракеты, выпущенные по ошибке другой группировкой - "Палестинский исламский джихад".

Последний эти заявления отвергает, обвиняя Израиль в том, что он "всеми силами пытается уйти от ответственности за совершенную им жестокую расправу".

В это время в регион с дипломатической миссией направляется Джо Байден. Но в сложившихся условиях президент Палестины Махмуд Аббас договорился с Иорданией и Египтом об отмене четырехстороннего саммита с участием американского лидера.

Теперь единственная точка назначения для Байдена — Израиль.

Председатель Европейского Совета поспешил осудить удар по больнице как явно незаконный.

Мы получили эту информацию, когда были вместе на виртуальной встрече с лидерами. Похоже, что она подтверждается. А атака на гражданскую инфраструктуру не соответствует международному праву Шарль Мишель глава Евросовета

Протесты вспыхнули по всему региону, в частности, на Западном берегу реки Иордан, управляемом палестинцами, и на юге Ливана, контролируемом группировкой "Хезболлах".

Исламская военизированная группировка, воевавшая с Израилем в 2006 году, призвала провести в среду "день беспрецедентного гнева".