Взрыв в больнице Газы: ХАМАС и Израиль отрицают причастность

Точное количество жертв взрыва в больнице "Аль-Ахли" пока не известно. ХАМАС утверждает, что всему виной израильский авиаудар, ЦАХАЛ заявляет, что причиной стали ракеты, запущенные "Исламским джихадом"
Шок и возмущение охватили весь Ближний Восток и другие страны после того, как в результате мощного взрыва в больнице Газы погибли сотни людей.
В последние дни сотни палестинцев укрывались в "Аль-Ахли" и других медучреждениях анклава от обстрелов.
Ранее Израиль призвал всех жителей города Газа и прилегающих районов эвакуироваться на юг сектора.
По мере того, как раненых привозили в другую и так переполненную больницу "Шифа", начали сыпаться обвинения.
ХАМАС утверждает, что взрыв — результат израильского авиаудара, ЦАХАЛ же заявляет, что причиной случившегося стали ракеты, выпущенные по ошибке другой группировкой - "Палестинский исламский джихад".
Последний эти заявления отвергает, обвиняя Израиль в том, что он "всеми силами пытается уйти от ответственности за совершенную им жестокую расправу".
В это время в регион с дипломатической миссией направляется Джо Байден. Но в сложившихся условиях президент Палестины Махмуд Аббас договорился с Иорданией и Египтом об отмене четырехстороннего саммита с участием американского лидера.
Теперь единственная точка назначения для Байдена — Израиль.
Председатель Европейского Совета поспешил осудить удар по больнице как явно незаконный.
Протесты вспыхнули по всему региону, в частности, на Западном берегу реки Иордан, управляемом палестинцами, и на юге Ливана, контролируемом группировкой "Хезболлах".
Исламская военизированная группировка, воевавшая с Израилем в 2006 году, призвала провести в среду "день беспрецедентного гнева".