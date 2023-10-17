Перегруженные больницы сектора Газа готовятся к работе без света

Медучреждения в заблокированном регионе служат теперь ещё и убежищем для вынужденных переселенцев.

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Тысячи палестинцев прибывают в эту больницу на юге сектора Газа не только за медицинской помощью, но и в поисках убежища. В учреждениях ООН по всему региону закончилась вода. Больницы воспринимаются людьми как последнее пристанище для тех, кто хочет укрыться от боевых действий.

При этом медицинские службы перегружены. Коек не хватает. Врачи опасаются, что уже в скором времени закончится топливо для электрогенераторов. В условиях блокады при отключённом центральном энергоснабжении это грозит смертью наиболее тяжёлым пациентам.

По последним данным, север сектора Газа покинули более миллиона человек. Израиль распространил призыв к мирным жителям как можно скорее уйти из этих районов, где может начаться сухопутная военная операция. Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что блокада и требование эвакуации могут быть расценены как принудительное перемещение гражданских лиц, то есть международное преступление.

На фоне нарастающего кризиса ряд стран, в том числе ЕС, направили гуманитарную помощь в сектор Газа. Конвои застряли у перехода Рафах на границе с Египтом, по другую сторону возможности выехать ожидают тысячи людей. После обострения ситуации КПП, контролируемый Египтом и ХАМАСом, был закрыт. Во вторник попытка открыть там гуманитарный коридор была сорвана.