By Euronews

Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое движением ХАМАС, сообщает, что по меньшей мере 500 человек погибли в результате взрыва, который, по его словам, был вызван израильским авиаударом

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Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое движением ХАМАС, сообщило, что по меньшей мере 500 человек погибли в результате взрыва в больнице Аль-Ахли, который, по его словам, был вызван израильским авиаударом.

Если эти данные подтвердятся, это станет самым смертоносным авиаударом Израиля за пять войн, которые ведутся с 2008 года.

Израильские военные заявили, что взрыв в больнице был вызван неудачным пуском ракеты группировкой "Исламский джихад".

Ранее поступали сообщения о том, что Израиль нанёс удары по южной и центральной частям сектора Газа, куда призывал эвакуироваться мирных жителей. В больнице Рафаха у границы с Египтом жаловались на требование эвакуировать персонал и пациентов, хотя ранее эта зона считалась наиболее безопасной.

Информагентства сообщали о гибели десятков людей в результате ударов. В числе жертв есть представители группировки ХАМАС. Это подтверждает сама организация: в лагере для беженцев был убит командующий военизированного крыла Айман Нофаль. Это наиболее высокопоставленный руководитель исламистов, погибший с начала военной операции в секторе Газа. Израиль обвинял его в организации многочисленных терактов.

Всего, по данным палестинских медицинских служб, израильские удары унесли более 3000 жизней. Около десяти тысяч человек ранены.

В Израиле подтверждена гибели свыше 1400 человек в результате нападения боевиков ХАМАС 7 октября. Несмотря на военную операцию группировка продолжает ракетные обстрелы израильских населённых пунктов с территории сектора Газа. ЦАХАЛ грозится начать наземную операцию для окончательного уничтожения одной из самых влиятельных исламистских групп в регионе.