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Правительство Великобритании отказывается от транспортного проекта HS2

Сунак представил свою кандидатуру на выборы, которые пройдут в 2024 году
Сунак представил свою кандидатуру на выборы, которые пройдут в 2024 году Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова
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Стоимость масштабного проекта вышла из-под контроля. Премьер-министр обещает вложить сэкономленные средства в сотни других транспортных проектов.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об отказе правительства от проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения HS2, который должен был связать север страны с Лондоном, так как стоимость крупного инфраструктурного строительства вышла из-под контроля. 

Вместо этого сэкономленные 36 миллиардов фунтов стерлингов правительство вложит в сотни новых транспортных проектов, пообещал премьер-министр

Риши Сунак выступил на съезде правящей консервативной партии с программной речью, в которой представил себя лидером перемен и представил свою кандидатуру на выборы, которые пройдут в 2024 году. 

Ветка HS2, когда-то объявленная крупнейшим инфраструктурным проектом в Европе, была призвана сократить время в пути и увеличить пропускную способность между Лондоном, городом Бирмингем в центральной Англии и северными городами Манчестер и Лидс со скоростью 250 миль в час (400 км/ч).

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