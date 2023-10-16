ISW: Россия больше не ждёт больших успехов под Авдеевкой

Аналитики отмечают охлаждение пыла российских комментаторов, которые раньше заявляли о прорывном наступлении в Донецкой области.

РЕКЛАМА

Президент России Владимир Путин, возможно, пытается умерить ожидания относительно успехов российских сил под Авдеевкой в Донецкой области, как и российское информационное пространство, – отмечает «Институт изучения войны» в своем последнем отчете.

Аналитический центр отмечает: российские военные блогеры первоначально выступали с максималистскими и не поддающимися проверке заявлениями о продвижении российских войск на расстояние более 10 км, вероятно, преувеличивая степень российских успехов под Авдеевкой во время первоначальных наступательных операций и выражая оптимизм по поводу быстрого продвижения россиян.

Некоторые из блогеров с тех пор признали трудности в наступлении российских войск под Авдеевкой и даже отметили, что российские войска снизили темп наступательных операций близ населенного пункта.

Российские блогеры также стали сообщать, что вокруг Авдеевки продолжаются интенсивные и изнурительные бои, где российским войскам ещё предстоит добиться успехов на фоне вероятного снижения темпов наступления.

Украинский генштаб сообщил, что украинские силы отразили более 15 российских атак вблизи Авдеевки, а также к северо-западу и юго-западу от населенного пункта. ISW ещё не имел визуального подтверждения заявлениям о наступлении России в этом районе или геолоцированных кадров с какими-либо другими успехами россиян.

ISW отмечает, что они вряд ли добьются значительных прорывов или смогут отрезать ВСУ от населённого пункта в ближайшем будущем, а потенциальные масштабные успехи, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и техники.