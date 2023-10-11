Причастна ли Россия к терактам ХАМАС в Израиле?

Аналитический центр, получивший известность благодаря регулярным публикациям о войне в Украине, оценивает шансы найти российский след в кровопролитии на Ближнем Востоке.

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"Институт изучения войны" ISW констатирует: он не обнаружил никаких доказательств и не готов делать выводы о том, поддерживал ли Кремль, руководил ли, причастен ли к атакам ХАМАС в Израиле, но Кремль продолжает усилия по сохранению влияния России на Ближнем Востоке на фоне продолжающейся войны в Израиле.

Аналитический центр по-прежнему считает, что Кремль использовал и будет и дальше использовать атаки ХАМАС в Израиле для продвижения нескольких российских информационных операций, связанных с российским вторжением в Украину.

По всей видимости, Кремль продвигает два параллельных нарратива о влиянии атак ХАМАС на Израиль на российскую войну в Украине: в будущем любая российская активность в Украине не будет зависеть от более крупных геополитических событий, в то время как поддержка Западом Украины и внимание к ней будут снижаться.

А поскольку война в Израиле находится в центре международного внимания, по мнению ISW, страной, которая может использовать ситуацию для достижения одной или нескольких стратегических целей, является Иран.

ISW составил список некоторых стратегических целей Ирана, указав их статус и способы их достижения. Он включает в себя ядерную программу, развитие сирийской оборонной промышленности, поставки оружия России и изгнание США из Сирии (также в координации с Россией).

По оценкам Министерства обороны Великобритании, партнерство России с Ираном в последние годы укрепилось, чему почти наверняка способствовало вторжение России в Украину.

Иранская военная помощь российской кампании в Украине включала сотни ударных беспилотников и артиллерийские боеприпасы. Они стали ключевым элементом российской кампании дальних ударов по Украине.

Иранский режим категорически отрицает причастность Ирана к наземным и воздушным атакам ХАМАСа на Израиль. Но ISW утверждает: с 2014 года Иран предоставил ХАМАСу обширную материальную и финансовую поддержку.