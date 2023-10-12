ISW: Новая тактика России под Авдеевкой

Российские войска адаптируются к боевой реальности и, похоже, отказываются от "мясных штурмов".

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Продолжающиеся локальные российские наступательные операции под Авдеевкой, вероятно, демонстрируют способность российских войск усваивать и применять уроки тактического боя на Украине.

Геолоцированные кадры от 10 и 11 октября подтверждают, что российские войска продвинулись к юго-западу от Авдеевки в районе Северного и к северо-западу от Авдеевки в районе Степового и Красногоровки.

По данным российских источников, вместо использования «мясных» массированных штурмов российские войска, вероятно, эффективно используют системы радиоэлектронной борьбы, контрбатарейную борьбу, артиллерийскую подготовку, воздушную разведку и др.

Однако ISW считает, что эти изменения вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим успехам российских вооруженных сил.

Кадры с геолокацией показывают, что российские силы в районе Авдеевки сосредоточены к юго-западу и не завершили оперативное окружение населенного пункта. Вероятно, они не смогут сделать это, если такова их цель.

Авдеевка – это известный хорошо укрепленный и защищенный оплот ВСУ, что, вероятно, ограничит возможности российских войск приблизиться к населенному пункту или полностью захватить его. Гипотетический захват Авдеевки не откроет новых путей продвижения на остальную территорию Донецкой области.

По оценкам ISW, российские войска, скорее всего, намерены атаковать в районе Авдеевки, чтобы удержать на месте ВСУ и не допустить их передислокации на другие участки фронта. Однако украинские официальные лица уже охарактеризовали наступление в Авдеевке как отвлекающую операцию России и вряд ли станут излишне задействовать ВСУ на этом направлении.