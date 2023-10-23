РФ перебрасывает войска на авдеевское направление, несмотря на потери. По оценкам ISW, российское наступление в этом районе провалилось.

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Российские войска перебрасывают дополнительные силы на Авдеевский фронт, несмотря на продолжающиеся проблемы с лобовыми механизированными атаками и неудачу нового наступления за последние несколько дней.

Российские источники утверждают, что украинские оборонительные укрепления, в том числе минные поля, представляют собой серьезную проблему для продвижения России вокруг Авдеевки.

Авдеевка, население которой до войны составляло около 32 тысяч человек, стала символом украинского сопротивления после российского вторжения в 2014 году.

Прифронтовой город, который многие считают воротами к возвращению оккупированного Россией Донецка, расположенного примерно в 20 км от него, был ненадолго захвачен Россией в 2014 году, но позже был вновь перешел к украинским войскам, которые в последующие годы построили прочные укрепления.

Украинские источники заявили, что российские войска продолжают перебрасывать личный состав на авдеевское направление для поддержки наступления, несмотря на большие потери.

Министерство обороны Великобритании заявляет, что недавние российские атаки в Авдеевке способствовали увеличению на 90% числа российских потерь, зафиксированных министерством обороны Украины.

Вполне вероятно, что с начала полномасштабного вторжения безвозвратные потери России составили 190 000 убитыми и тяжело ранеными, при этом общее число, включая временно раненых (выздоровевших и подлежащих возвращению на поле боя), достигло 290 000.

Сюда не входит группа Вагнера и ее батальоны из заключенных, воевавшие в Бахмуте.