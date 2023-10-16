В опустевшем Сдероте ждут наступления ЦАХАЛ на сектор Газа

Пустынные улицы, армейские патрули, руины полицейского участка и дома, в который попала ракета. Израильский город Сдерот, расположенный в километре от границы с Газой, после нападения боевиков ХАМАС на прошлой неделе опустел. Здесь ждут объявленного наступления израильской армии на сектор Газа.
Пустынные улицы, армейские патрули, руины полицейского участка и дома, в который попала ракета. Израильский город Сдерот, расположенный менее чем в километре от границы с Газой, после нападения боевиков ХАМАС на прошлой неделе опустел.
Власти эвакуировали большую часть 30-тысячного населения в безопасные зоны. Среди тех, кто остался, бригады израильской службы скорой помощи.
Через несколько минут после нашего прибытия прозвучало предупреждение о ракетном обстреле. Все бегут в убежище.
Това и ее муж Ашар - единственные, кто остался в этом многоэтажном жилом доме.
Валери Гориа, корреспондент Euronews: Вы не хотите уезжать?
Това: Нет.
Валери Гориа: Почему?
Това: Куда и что мне это даст? Это мой дом. У меня есть мамад (укрытие - прим. ред.), здесь моя одежда, все под рукой. Мне не нужно никуда идти. И муж мой здесь (смеётся)".
Марк, владелец небольшого магазина, тоже решил не уезжать.
Валери Гориа: Ваш магазин - единственный открытый в этом районе. Почему?
Те, кто остались в городе, затаили дыхание в ожидании наземного наступления ЦАХАЛ на сектор Газа.