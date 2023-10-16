В опустевшем Сдероте ждут наступления ЦАХАЛ на сектор Газа

Пустынные улицы, армейские патрули, руины полицейского участка и дома, в который попала ракета. Израильский город Сдерот, расположенный в километре от границы с Газой, после нападения боевиков ХАМАС на прошлой неделе опустел. Здесь ждут объявленного наступления израильской армии на сектор Газа.

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Пустынные улицы, армейские патрули, руины полицейского участка и дома, в который попала ракета. Израильский город Сдерот, расположенный менее чем в километре от границы с Газой, после нападения боевиков ХАМАС на прошлой неделе опустел.

Власти эвакуировали большую часть 30-тысячного населения в безопасные зоны. Среди тех, кто остался, бригады израильской службы скорой помощи.

Через несколько минут после нашего прибытия прозвучало предупреждение о ракетном обстреле. Все бегут в убежище.

Это новая травма. Мы хорошо знаем, что такое слышать сигнал тревоги каждый день и каждый час. Мы выходим, идем в убежище, потом возвращаемся к своим делам. Тогда было совсем другое. Суббота, 6 часов утра: террористы вытаскивают тебя из постели, в твоем доме Маген Давид Спасатель

Това и ее муж Ашар - единственные, кто остался в этом многоэтажном жилом доме.

Валери Гориа, корреспондент Euronews: Вы не хотите уезжать?

Това: Нет.

Валери Гориа: Почему?

Това: Куда и что мне это даст? Это мой дом. У меня есть мамад (укрытие - прим. ред.), здесь моя одежда, все под рукой. Мне не нужно никуда идти. И муж мой здесь (смеётся)".

Марк, владелец небольшого магазина, тоже решил не уезжать.

Валери Гориа: Ваш магазин - единственный открытый в этом районе. Почему?

Когда я делаю что-то для других, даже немного, это дает мне цель, вот почему я открыт. Мы будем бороться. Это наш единственный дом, другого у нас нет. Только этот Марк Азедаев владелец магазина, Сдерот

Те, кто остались в городе, затаили дыхание в ожидании наземного наступления ЦАХАЛ на сектор Газа.