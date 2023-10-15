В ожидании наземной операции: Израиль концентрирует войска у границ сектора Газа

Израиль: концентрация войск, невиданная с 1973 года. Сектор Газа: самое высокое число погибших за сутки.

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Израиль сосредоточил огромное количество войск вдоль границы с сектором Газа. Израильские СМИ называют эту концентрацию "невиданной со времен войны Судного дня 1973 года".

Согласно этим сообщениям, готовы все планы полномасштабного наземного наступления на Газу, включая готовность к "любым поворотам на севере", то есть на границе с Ливаном, где перестрелки с "Хезболлой" становятся все более интенсивными. Но все еще продолжается «процесс повышения боеспособности боевых сил», то есть подготовка резервистов, многие из которых приехали в Израиль из-за границы.

Военные ЦАХАЛа продолжают контролировать поселения вдоль границы, а также обнаруживать и уничтожать туннели ХАМАСа, ведущие на израильскую территорию.

Обмен ракетными ударами продолжается. Власти Газы сообщают, что суббота стала самым смертоносным днем с начала войны: за 24 часа в результате израильских ударов погибло около 300 палестинцев.