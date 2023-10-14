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Сектор Газа: ЦАХАЛ дал жителям анклава еще шесть часов на перемещение в южные районы

Рафах
Рафах Авторское право Hatem Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Десятки тысяч людей покидают северные районы сектора Газа. В субботу днем появилась информация о том, что Египет открыл коридор для палестинцев с гражданством США.

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Израильские военные обнародовали кадры на которых, как утверждается, их самолеты сбрасывали листовки с призывом к жителям покинуть северные районы Газы.

В субботу ЦАХАЛ дал жителям анклава еще 6 часов для перемещения в южные районы. ХАМАС ранее назвал это провокацией и потребовал от людей оставаться в своих домах.

ООН, арабские страны и ЕС с обеспокоенностью отреагировали на приказ об эвакуации более миллиона жителей Газы.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС:"Что касается этого предупреждения (об эвакуации), о том, что один миллион человек должен покинуть север Газы в течение 24 часов. Я, представляя официальную позицию Европейского Союза, говорю, что это совершенно, совершенно невозможно реализовать".

Израиль обещает жестко ответить на нападение ХАМАС. Ожидается, что в ближайшее время начнется наземная операция.

В субботу днем появилась информация о том, что Египет по договоренности Каира с Вашингтоном открыл коридор для палестинцев с гражданством США. 

Жертвами нападения ХАМАС на Израиль стали не менее 1300 человек. В заложниках ХАМАС находятся более 120 израильтян Жертвами ответных ударов Израиля стали более 2200 палестинцев. При эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян.

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