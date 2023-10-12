Глава Генштаба Израиля: "Газа уже не будет выглядеть как прежде"

Армия обороны Израиля готова к наземной операции в секторе Газа, заявляют израильские военные. По их словам, она будет продолжаться до полного уничтожения ХАМАС.

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Израиль перебросил войска, танки и другую военную технику к границе с сектором Газа. Руководство израильской армии заявляет, что готово к полномасштабной наступательной операции против боевиков.

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля "сотрёт ХАМАС с лица земли".

Авиаудары по объектам группировки в Газе продолжаются.

Газа уже не будет выглядеть как прежде. Те, кто возглавлял Газу, получат жестокий удар. Мы их уничтожим. А те, кто там останется, чётко поймут, что с Израилем так поступать нельзя Герци Халеви глава израильского Генштаба

Начальник Генштаба армии Израиля выразил соболезнования семьям погибших и пообещал сделать всё, чтобы вернуть оказавшихся в заложниках людей домой.

По уточнённым данным, в Израиле в результате нападений боевиков ХАМАС погибли не менее 1 300 человек, около 3 300 пострадали, из них 440 госпитализированы, свыше 100 в тяжелом состоянии.

В секторе Газа, по информации палестинских властей, жертвами ударов израильской армии стали 1 417 человек, пострадали более 6 200.

В четверг глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас призвал "немедленно прекратить агрессию против палестинцев".

На встрече в Аммане с королем Иордании Аббас сказал, что убийства и жестокое обращение с гражданским населением с обеих сторон неприемлемы.

В пятницу в Иордании состоится встреча главы ПНА с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который в ходе визита в Тель-Авив пообещал полную поддержку властям Израиля и сообщил, что Соединенные Штаты делают всё возможное для освобождения заложников.