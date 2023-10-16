EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Ответные действия Израиля в секторе Газа: митинги за и против

Митинг в Белграде, шествие в Бирмингеме, 15 октября, 2023 года.
Митинг в Белграде, шествие в Бирмингеме, 15 октября, 2023 года. Авторское право AP Photo/Darko Vojinovic, Jacob King/PA via AP
By Alexander Kazakevich
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Спустя неделю после начала конфликта по всему миру проходят как акции в поддержку еврейского государства, так и против бомбардировок сектора Газа и ожидаемой наземной операции.

РЕКЛАМА

"ХАМАС – это терроризм", "Нет израильскому колониализму" – в минувшие выходные по всему миру, от Мадрида до Рио-де-Жанейро, проходили как уличные акции в поддержку ответных действий Израиля на нападения боевиков ХАМАС, так и пропалестинские митинги, участники которых указывали на гуманитарную катастрофу в секторе Газа. 

В Амстердаме многие собравшиеся в целом осудили новый виток насилия на Ближнем Востоке: 

"Это бесчеловечная ситуация, и мы здесь отстаиваем права всех людей, ведь каждый имеет право на жизнь, на безопасное место для жизни", – говорит Уссама Духу. 

В Риме, помимо сидячей демонстрации на площади Витторио Эмануэле, состоялось шествие, студенты и представители арабской общины развернули гигантский флаг Палестины.   

На Вацлавской площади в центре Праги активисты гражданской инициативы "Не нашим именем! – за справедливый мир на Ближнем Востоке" заявили, что их цель – почтить память жертв конфликта с обеих сторон. 

Чешские власти выразили своё отношение к происходящему: 

Я не хочу, чтобы кто-либо в публичном пространстве ставил под сомнение право Израиля защищать свою территорию, гражданское население, женщин и детей.
Яна Чернохова
министр обороны Чешской Республики

Германия и Франция запретили проведение пропалестинских акций, а в ряде западных стран заявили об усилении охраны синагог и еврейских школ на фоне роста инцидентов, связанных с антисемитизмом.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Нетаньяху обещает уничтожить ХАМАС, гуманитарная ситуация в Газе — критическая

Замороженные конфликты Европы

Есть ли дипломатическое решение для палестино-израильского конфликта?

Акции Кипр Палестино-израильский конфликт Манифестации в Италии Амстердам Война Израиля с ХАМАС