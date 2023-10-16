Ответные действия Израиля в секторе Газа: митинги за и против

Спустя неделю после начала конфликта по всему миру проходят как акции в поддержку еврейского государства, так и против бомбардировок сектора Газа и ожидаемой наземной операции.

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"ХАМАС – это терроризм", "Нет израильскому колониализму" – в минувшие выходные по всему миру, от Мадрида до Рио-де-Жанейро, проходили как уличные акции в поддержку ответных действий Израиля на нападения боевиков ХАМАС, так и пропалестинские митинги, участники которых указывали на гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

В Амстердаме многие собравшиеся в целом осудили новый виток насилия на Ближнем Востоке:

"Это бесчеловечная ситуация, и мы здесь отстаиваем права всех людей, ведь каждый имеет право на жизнь, на безопасное место для жизни", – говорит Уссама Духу.

В Риме, помимо сидячей демонстрации на площади Витторио Эмануэле, состоялось шествие, студенты и представители арабской общины развернули гигантский флаг Палестины.

На Вацлавской площади в центре Праги активисты гражданской инициативы "Не нашим именем! – за справедливый мир на Ближнем Востоке" заявили, что их цель – почтить память жертв конфликта с обеих сторон.

Чешские власти выразили своё отношение к происходящему:

Я не хочу, чтобы кто-либо в публичном пространстве ставил под сомнение право Израиля защищать свою территорию, гражданское население, женщин и детей. Яна Чернохова министр обороны Чешской Республики

Германия и Франция запретили проведение пропалестинских акций, а в ряде западных стран заявили об усилении охраны синагог и еврейских школ на фоне роста инцидентов, связанных с антисемитизмом.