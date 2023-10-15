Есть ли дипломатическое решение для палестино-израильского конфликта?

Иран предостерегает Израиль от наземной операции в сектре Газа. Госсекретарь США Энтони Блинкен находится на Ближнем Востоке в поисках дипломатического решения.

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Иран через ООН предостерег Израиль от проведения наземной операции в секторе Газа. Власти Тегерана заявили, что не хотят "дальнейшей эскалации", но вмешаются в случае полноценного наступления.

Тем временем в Катаре высокопоставленный представитель ХАМАС Исмаил Хания встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом. Никаких подробностей о переговорах не разглашается, но это вызвало еще большую тревогу. Ранее глава МИД Ирана встретился в Бейруте с генеральным секретарем "Исламского джихада" Зиадом Анчалой и заместителем главы Политбюро ХАМАС Салахом аль-Арури.

Экспертов пугает возможное участие Ирана, поскольку в этом случае, будь то прямое или косвенное участие, война приобретет региональный характер. Высшие должностные лица Израиля обвиняли Иран с самого начала нападения ХАМАС, но американская разведка утверждает, что нет убедительных доказательств того, что Тегеран поддержал эту атаку.

Близкий филиал Ирана, группа "Хезболла" в Ливане, ведет перестрелку с ЦАХАЛом вдоль границы, что делает ситуацию все более напряженной.

США предпринимают усилия в поисках возможного дипломатического решения. Госсекретарь Блинкен продолжает свое путешествие по странам Ближнего Востока, посетив в субботу ОАЭ и Саудовскую Аравию. Среди его тем - гуманитарная помощь и возможные способы предотвращения распространения войны.

Президент США Джо Байден провел в субботу телефонные переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, "чтобы координировать свои действия с партнерами и предотвратить расширение конфликта". Лидеры обсудили необходимость сохранения стабильности на Западном Берегу Иордана и в регионе в целом.

В то же время, в качестве сдерживания Ирана и "Хезболлы", США объявили об отправке второго авианосца в Средиземное море.