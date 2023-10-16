Нетаньяху обещает уничтожить ХАМАС, гуманитарная ситуация в Газе — критическая

By Euronews

Сообщается, что ожидаемое на выходные наземное наступление ЦАХАЛ на сектор Газа было отложено на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий. Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с Нетаньяху

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Израильские войска продолжают скапливаться у границ сектора Газа.

ЦАХАЛ, поддерживаемый кораблями ВМС США в этом регионе, готовится к наземному наступлению, цель которого — уничтожение боевиков ХАМАС.

Ранее сообщалось, что операция бела отложена на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий.

Неделя интенсивных авиаударов привела к разрушению целых районов сектора Газа, но не смогла остановить ракетные обстрелы Израиля.

В результате с израильской стороны погибли более 1400 человек, в Газе свыше 2600. Еще около 1000 пропали без вести под завалами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, встретившийся с семьями людей, похищенных ХАМАС, пообещал уничтожить эту группировку.

Всего в плену у боевиков находятся около 150 человек.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с дипломатической миссией в регионе, предпримет последнюю попытку уменьшить последствия тотальной израильской наземной атаки на Газу. Он возвращается в Иерусалим для переговоров с Нетаньяху.

Есть опасения, что резкий рост числа погибших палестинцев спровоцирует вмешательство Ирана.

В условиях продолжающихся израильских авиаударов, дефицита продовольствия, электроэнергии и медикаментов из-за блокады условия жизни населения Газы ухудшаются.

По имеющимся данным, водоснабжение было возобновлено, но без электричества для его перекачки проблема остается.

В ООН заявляют, что в больницах палестинского анклава осталось топлива на 24 часа.

Тем временем около 600 тысяч человек прислушались к призыву Израиля эвакуироваться на юг в преддверии наступления.