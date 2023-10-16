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Подсчёт голосов: Польша готовится к смене политического курса

Лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск может вновь занять кресло премьера, несмотря на то, что его партия показала лишь второй результат.
Лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск может вновь занять кресло премьера, несмотря на то, что его партия показала лишь второй результат. Авторское право AP Photo/Petr David Josek
By Alexander Kazakevich
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Обработаны данные с более чем 60% участков. Вероятная электоральная победа не означает, что "Право и справедливость" останется у власти. У экс-премьера Дональда Туска больше шансов сформировать новую правящую коалицию.

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Польские избиратели массово поддержали центристскую оппозицию, у которой впервые за 8 лет появился шанс сформировать правительство и сменить во власти консерваторов.

После обнародования данных с более чем 60% участков, как и предсказывали экзит-полы, лидирует правящая партия "Право и справедливость" (менее 38%). Тем не менее шансы получить большинство в Сейме выше у коалиции либеральных сил.

Вместе "Гражданская коалиция" экс-премьера Дональда Туска, "Третий путь" и "Новые левые" предварительно набирают 51% голосов.

У консерваторов Ярослава Качиньского и их союзников из ультраправой партии "Конфедерация" – около 45%.

Вот что говорят на улицах Варшавы:

Я очень счастлива и верю, что наконец-то Польша станет ближе к Европе, что нас там будут уважать. Вернутся хорошие времена, и мы покончим со средневековьем.

– Я разочарована результатами, но принимаю демократический выбор сограждан. В любом случае, у нас пока нет результатов, есть лишь опросы. Они свидетельствуют о победе тех, кто называет себя "демократической оппозицией". Я считаю, что моя партия тоже демократическая. Я голосовала за "Право и справедливость".

Даже если тенденция подтвердится по мере подсчёта голосов, Дональду Туску и его партнёрам, возможно, придётся ждать несколько недель или даже месяцев, прежде чем они получат мандат на формирование правительства.

Президент Анджей Дуда, близкий к PiS, заявил, что предоставит право первой попытки партии, набравшей наибольшее число голосов. Похожая ситуация отмечается в послевыборной Испании, где победившие правые не смогли сформировать коалицию.

Как сообщает издание Rzeczpospolita, глава государства "поблагодарил поляков за высокую явку" и призвал "дождаться официальных результатов".

Историческая кампания

По данным избирательной комиссии Польши, явка на воскресном голосовании составила 72%, что является самым высоким показателем со времен падения коммунистического режима в 1989 году.

Как пишет Reuters, на одном из участков в городе Вроцлав очередь была настолько длинной, что он закрылся незадолго до трёх часов ночи – примерно через шесть часов после официального окончания голосования.

Окончательные итоги будут известны не раньше вечера понедельника или утра вторника.

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