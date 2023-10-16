Подсчёт голосов: Польша готовится к смене политического курса

Обработаны данные с более чем 60% участков. Вероятная электоральная победа не означает, что "Право и справедливость" останется у власти. У экс-премьера Дональда Туска больше шансов сформировать новую правящую коалицию.

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Польские избиратели массово поддержали центристскую оппозицию, у которой впервые за 8 лет появился шанс сформировать правительство и сменить во власти консерваторов.

После обнародования данных с более чем 60% участков, как и предсказывали экзит-полы, лидирует правящая партия "Право и справедливость" (менее 38%). Тем не менее шансы получить большинство в Сейме выше у коалиции либеральных сил.

Вместе "Гражданская коалиция" экс-премьера Дональда Туска, "Третий путь" и "Новые левые" предварительно набирают 51% голосов.

У консерваторов Ярослава Качиньского и их союзников из ультраправой партии "Конфедерация" – около 45%.

Вот что говорят на улицах Варшавы:

– Я очень счастлива и верю, что наконец-то Польша станет ближе к Европе, что нас там будут уважать. Вернутся хорошие времена, и мы покончим со средневековьем.

– Я разочарована результатами, но принимаю демократический выбор сограждан. В любом случае, у нас пока нет результатов, есть лишь опросы. Они свидетельствуют о победе тех, кто называет себя "демократической оппозицией". Я считаю, что моя партия тоже демократическая. Я голосовала за "Право и справедливость".

Даже если тенденция подтвердится по мере подсчёта голосов, Дональду Туску и его партнёрам, возможно, придётся ждать несколько недель или даже месяцев, прежде чем они получат мандат на формирование правительства.

Президент Анджей Дуда, близкий к PiS, заявил, что предоставит право первой попытки партии, набравшей наибольшее число голосов. Похожая ситуация отмечается в послевыборной Испании, где победившие правые не смогли сформировать коалицию.

Как сообщает издание Rzeczpospolita, глава государства "поблагодарил поляков за высокую явку" и призвал "дождаться официальных результатов".

Историческая кампания

По данным избирательной комиссии Польши, явка на воскресном голосовании составила 72%, что является самым высоким показателем со времен падения коммунистического режима в 1989 году.

Как пишет Reuters, на одном из участков в городе Вроцлав очередь была настолько длинной, что он закрылся незадолго до трёх часов ночи – примерно через шесть часов после официального окончания голосования.

Окончательные итоги будут известны не раньше вечера понедельника или утра вторника.