5 главных итогов выборов в Польше

By Euronews и AP

Действующая правоконсервативная партия "Право и справедливость", возможно, и получила наибольшее количество мест в парламенте, но, скорее всего, не имеет достаточного количества союзников для формирования правительства

1. Оппозиция, похоже, побеждает

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Экзит-поллы показывают, что три крупнейшие оппозиционные партии Польши, скорее всего, получили в общей сложности 248 мест в 460-местной нижней палате парламента - Сейме. Самой крупной из них является "Гражданская коалиция", возглавляемая Дональдом Туском, бывшим премьер-министром и президентом Евросоюза. По данным экзит-поллов, она набрала 31,6% голосов.

"Я много лет занимался политикой. Я спортсмен. Никогда в жизни я не был так счастлив от того, что занял, казалось бы, второе место. Польша победила. Демократия победила. Мы отстранили их от власти", - сказал Туск своим ликующим сторонникам.

"Этот результат может быть еще лучше, но уже сегодня мы можем сказать, что это конец плохого времени, это конец правления "Права и справедливости", - добавил Туск.

2. Годы пребывания у власти партии "Право и справедливость" завершаются

Если результат, предсказанный экзит-полом, подтвердится, то правящая партия "Право и справедливость" несмотря на первое место, проиграет. Она получила больше мест, чем любая другая партия, но меньше, чем на предыдущих выборах, и недостаточно для того, чтобы возглавить правительство, способное принимать законы в парламенте.

По данным экзит-полла Ipsos, партия "Право и справедливость" получила 200 мест. Ее потенциальный партнер, крайне правая "Конфедерация", - 12 мест, что, по признанию партии, является поражением.

Во время предвыборной кампании многие поляки называли это голосование самым важным с 1989 года, когда после десятилетий коммунизма родилась новая демократия. Тогда явка составила 63%.

Впереди множество неопределенностей, но сейчас несомнено то, что поддержка правящей партии сократилась с момента последних выборов 2019 года, когда она набрала почти 44% голосов - ее популярность подорвали высокая инфляция, обвинения в кумовстве и разногласия с европейскими союзниками.

В польской экономике высок уровень государственной собственности, а правящая партия выстроила систему патронажа, раздавая тысячи рабочих мест и контрактов своим сторонникам.

Дональд Туск Petr David Josek/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

3. Смена курса в социальном, политическом и культурном плане

Еще до подведения окончательных результатов, которое, скорее всего, произойдет во вторник, ясно, что избиратели Польши решили, что хотят изменить направление развития страны не только в политическом, но и в социальном и культурном плане.

На кону стояло здоровье конституционного строя страны, ее правовая позиция в отношении прав ЛГБТК+ и абортов, а также внешние альянсы страны, которая была важнейшим союзником Украины после полномасштабного вторжения России.

Активист за права ЛГБТК+ Барт Сташевски назвал это событие концом "кошмара" для себя как гея и других.

"Это только начало отвоевания нашей страны. Впереди борьба, но сегодня мы дышим свежим воздухом", - сказал он.

Активистка экологического движения Доминика Ласота с чувством облегчения сказала: "У нас есть наше будущее".

Эксперты отмечают, что партия "Право и справедливость" разрушила систему сдержек и противовесов, чтобы получить больший контроль над государственными институтами, включая суды, общественные СМИ и сам избирательный процесс.

Голосование в Варшаве Michal Dyjuk/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

4. Отношения с ЕС могут измениться к лучшему

Политические изменения в Польше могут открыть для ЕС путь к выделению миллиардов евро, которые были задержаны из-за "эрозии демократии".

Петр Бурас, сотрудник Европейского совета по международным отношениям, считает, что оппозиция получила поддержку благодаря "растущей усталости" от правительства среди поляков, "помимо тех групп, которые обычно поддерживают либералов".

Судьба отношений Польши с Украиной также была поставлена на карту. Крайне правая партия "Конфедерация" вела свою кампанию с антиукраинским уклоном, обвиняя страну в отсутствии благодарности Польше за помощь в войне с Россией.

Ее результаты оказались гораздо хуже ожиданий: она получила 14 мест.

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Для Киева такой низкий результат будет облегчением.

5. Референдум по миграции провалился

Одновременно с выборами был проведен спорный референдум по вопросам миграции, пенсионного возраста и другим. Правительство хотело, чтобы народ проголосовал за принятие тысяч иностранцев в рамках миграционной схемы ЕС.

Некоторые противники правительства призвали избирателей бойкотировать референдум, заявив, что это попытка правительства мобилизовать своих сторонников.

Многие избиратели отказывались принимать участие в референдуме, а по результатам опроса, проведенного на выходе с избирательных участков, явка составила 40%, что означает, что результаты референдума не будут иметь обязательной юридической силы.