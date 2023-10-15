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Польша: оппозиция лидирует на парламентских выборах

Ярослав Качиньский
Ярослав Качиньский Авторское право Tomasz Gzell/MTI/MTI
By Андрей Позняков
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Экзитполы свидетельствуют о неспособности нынешней правящей партии сформировать правительство.

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Оппозиционный блок лидирует на парламентских выборах в Польше по совокупности голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, обнародованные государственным телевидением.

Крупнейшая оппозиционная «Гражданская коалиция» экс-премьера Дональда Туска может получить 163 мандата, её партнёры ещё свыше 40 мандатов. Это даёт  им возможность сформировать правительство.

Правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» занимает первое место, но вместе с потенциальным партнёром не имеет шансов на большинство.

Сам Ярослав Качиньский заявил, что не уверен в возможности его партии сформировать правительство. Дональд Туск, заявлявший о намерении снова стать главой правительства, назвал результаты выборов «очень хорошими».

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