Российские удары по Украине

By Euronews

33 населённых пункта и 118 инфраструктурных объектов в Украине подверглась нападению. Тяжёлые бои идут под Авдеевкой в Донецкой области.

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Украинские регионы находятся под постоянным российским обстрелом. За минувшие сутки атакам подверглись более 100 населенных пунктов и инфраструктурных объектов, несколько мирных жителей были убиты и ранены.

Утром в пятницу российская армия атаковала Покровск в Донецкой области: по меньшей мере один мирный житель погиб и 13 получили ранения.

Российский беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль с мирными жителями в Бериславе Херсонской области, в результате чего была убита женщина и ранены 2 человека, включая ее мужа.

Ситуация на линии фронта в Донбассе под Авдеевкой сложная, тяжелые бои идут на нескольких направлениях.

В таких напряженных условиях украинские солдаты проходят медицинскую подготовку недалеко от восточной линии фронта. Обучение охватывает основы оказания первой помощи, а также медицинской эвакуации.

«Это самые важные учебные курсы, потому что каждый солдат должен знать, как спасти свою жизнь», - говорит медицинский инструктор Виктор Пилипенко.

Жители Украины вблизи линии фронта сталкиваются с целым рядом проблем: частые обстрелы нарушают подачу электроэнергии, а необходимый ремонт затруднен из-за продолжающейся войны.

Так обстоит дело в поселке Степногорск, жители которого постоянно ищут альтернативные решения отопления.