Новые удары РФ по Одессе, Украина атаковала Курск и Крым

By Euronews

Россия в ночь на понедельник вновь атаковала Одесскую область, применив 19 беспилотников и 14 ракет, написал губернатор Олег Кипер в Telegram. В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что 4 украинских беспилотника были уничтожены над аннексированным Крымом, ещё два - над Курской областью.

Россия в ночь на понедельник вновь атаковала Одесскую область, применив 19 беспилотников и 14 ракет, написал губернатор Олег Кипер в Telegram. Сообщается о ранении одного человека ударной волной и повреждении портовой инфраструктуры. Пострадавший был доставлен в больницу.

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По данным украинской армии, Россия использовала 19 беспилотников иранского производства Shahed, две сверхзвуковые ракеты Onyx и 12 ракет Kalibr, также была мобилизована подводная лодка. Все беспилотники и 11 ракет "Калибр" были сбиты средствами ПВО, уточнили в ВСУ.

Одессе нанесён "значительный" ущерб, в здании гостиницы возник пожар, который удалось быстро потушить. Снаряды "Оникс" уничтожили зернохранилища, не вызвав жертв. В пригороде Одессы падающими обломками были повреждены склады и предприятия.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило в Telegram, что четыре украинских беспилотника были уничтожены над аннексированным Крымским полуостровом и северо-западной частью Черного моря.

Еще два беспилотника, по данным того же источника, были сбиты над Курской областью. Здесь "пострадавших нет", но повреждено административное здание, отметил губернатор области Роман Старовойт, заверив, что "сработала противовоздушная оборона". По неподтверждённой информации, дрон попал в здание МВД.

В соседней Брянской области, расположенной чуть севернее, губернатор Александр Богомаз насчитал три сбитых украинских беспилотника, в том числе два в западном Суражском районе, не сообщив о жертвах и разрушениях.