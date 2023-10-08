Украина: в селе Гроза прошли первые похороны жертв российского ракетного обстрела

By Euronews

В украинском селе Гроза простились с супружеской парой, погибшей в результате российского обстрела. Миссия ООН собирает информацию и показания очевидцев налета.

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В украинском селе Гроза прошли первые похороны погибших в результате удара российских сил. Муж и жена, Николай и Татьяна, были среди десятков людей, присутствовавших на панихиде в местном кафе во время налета.

Жертвами обстрела стали 52 человека. Несколько тел до сих пор неопознаны.

Александр Муховатый, родственник погибших:"Мой дом находится в 600 метрах от кафе. Я услышал взрыв и сразу пошел туда. Все кафе рухнуло, как картонная коробка. Я сразу начал помогать вытаскивать тела, искать своих родственников. Я нашел отца, но мою мать и бабушку так и не опознали".

В субботу в село Гроза прибыли члены следственной комиссии ООН, чтобы осмотреть место ракетного удара. Эксперты уже встретились с местными властями. Задача миссии ООН – сбор информации и показаний очевидцев.