Европейцы эвакуируют своих граждан из Израиля, EL AL полетит в Шаббат

Первые самолёты с гражданами Франции и Германии приземлились в Париже, Франкфурте и Мюнхене. Британцам приходится платить за возвращение домой – СМИ. Национальный авиаперевозчик Израиля возвращает в страну резервистов, в том числе и в Шаббат.

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Страны ЕС предпринимают усилия по репатриации своих граждан из Израиля. В четверг французская авиакомпания Air France и немецкая Lufthansa выполнили первые специальные чартерные рейсы.

Всего пять тысяч граждан Германии зарегистрировались для выезда из Израиля, сообщили в МИД ФРГ.

"В последние несколько дней мы переживали стресс, потому что приходилось реагировать на звуки сирен, следить, откуда летят ракеты или дроны, нет ли проникновения террористов. Это держит в напряжении, даже если сам ты в относительной безопасности.Ты просто видишь, что происходит в стране, и ситуация так себе", – говорит этот немец, занимавшийся в Израиле волонтёрством.

Ранее такие страны, как Австрия, Польша и Литва, использовали для эвакуации своих граждан военно-транспортные самолёты. Среди тех, кому удалось сесть на борт, – туристы, экспаты и лица с двойным гражданством.

США объявили, что в пятницу начнут эвакуационные рейсы из Израиля в Европу.

Кипр заявил, что готов оказать помощь в эвакуации граждан третьих стран.

Великобритания вывозит семьи дипломатов в качестве "меры предосторожности", хотя посольство остаётся открытым.

В начале недели правительство в Лондоне заявило, что не будет организовывать эвакуационные рейсы, поскольку коммерческие маршруты всё ещё доступны. Сейчас эвакуация всё же идёт, при этом, как пишет "Гардиан", перелёт осуществляется на платных рейсах по цене 300 фунтов за билет.

El-Al полетит в Шаббат

Крупнейшие авиакомпании приостановили регулярные полёты сразу после начала вторжения боевиков ХАМАС в еврейское государство.

Флагманский перевозчик Израиля El-Al, напротив, увеличил количество рейсов, чтобы вернуть на родину резервистов, находящихся за рубежом. Впервые за более чем 4 десятилетия авиакомпания выполнит рейсы в субботу, во время Шаббата, когда евреям запрещено работать.

В компании отметили, что получили на это разрешение от духовенства во имя принципа Пикуах Нефеш (‏פיקוח נפש‏‎), который гласит, что спасение человеческой жизни ставится выше остальных религиозных требований.