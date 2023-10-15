На КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа накаляется обстановка

Обладатели иностранных паспортов и гуманитарные организации добиваются возможности пересечь границу сектора Газа во время боевых действий.

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Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Египта и сектора Газа – единственный выход из региона, где армия Израиля проводит военную операцию против группировки ХАМАС. Несмотря на сложную гуманитарную ситуацию, проезд в соседнюю арабскую страну закрыт. Возможности уехать здесь ожидают многие обладатели иностранных паспортов:

— Мои дочери договорились с министерством иностранных дел Германии, чтобы я могла уехать, но я не могу. Мы пришли и увидели, что все закрыто. Почему они смеются над нами? По крайней мере, помогите нам уехать. Я просто хочу уехать.

—__Я приехал в Газу, чтобы навестить семью, на два месяца. Началась война, и мы оказались здесь в осаде. Эта война очень жестокая. Там нет воды, нет электричества, нет телефона, нет интернета, нет ничего, кроме смерти и разрушений.

— Видя ситуацию в секторе Газа, как разрушают дома, как гибнут под обломками люди, я говорю, что Бог дал мне новую жизнь, потому что мне удалось попасть сюда. Я хочу уехать и вернуться в Америку, но я оставлю своё сердце здесь. Нет ничего более ценного человеческой жизни.

Европейские страны сообщали, что ведут переговоры с Египтом об открытии пограничного перехода Рафах. В то же время с египетской стороны возможности проехать ожидают конвои с гуманитарной помощью, собранной неправительственными организациями.