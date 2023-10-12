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Сектор Газа ожидает "беспрецедентной" наземной операции армии Израиля

Последствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа Авторское право AP
By Андрей Позняков
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Армия Израиля готовится к сухопутной операции в секторе Газа. Палестинская администрация сообщает о гибели более 1300 человек в результате израильских ударов.

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Порт Газы стал одной из целей ударов израильской армии после нападения боевиков группировки ХАМАС. Палестинская администрация сообщает о гибели более 1300 жителей региона в результате этих операций.

Израиль обещал дать беспрецедентный ответ на самое кровопролитное нападение палестинских исламистов за полстолетия. Сектор Газа находится в блокаде. Израиль ввёл военное положение, мобилизовал 300 тысяч резервистов и готовится к наземной операции, главной задачей которой объявлено полное уничтожение группировки ХАМАС и «Движения исламского джихада».

Мы работаем, проводим военные действия в соответствии с нормами международного права. Точка. Это не обсуждается. Но мы находимся в состоянии войны. Это война. Идёт война. Мы обороняем наши дома. Мы защищаем наши дома. Это правда. И когда нация защищает свой дом, она сражается. И мы будем сражаться. И мы сломаем им хребет.
Ицхак Герцог
президент Израиля

Жертвами нападения исламистов 7 октября стали более 1200 человек. Тела убитых находят со следами пыток и сексуального насилия. Правительство сообщает о семьях, сожжённых заживо, об обезглавленных солдатах, о расстрелянных детях. По предварительным оценкам, до 150 человек похищены и остаются в заложниках.

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