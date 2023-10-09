"Не будет электричества, еды и топлива": Израиль приступает к полной блокаде сектора Газа

By Euronews

Израиль приступает к полной блокаде сектора Газа, прекращаются поставки в палестинский анклав продовольствия, топлива и электроэнергии. Об этом сообщил в понедельник министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

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В результате резкого обострения палестино-израильского конфликта с обеих сторон погибли сотни мирных жителей.

Больницы в секторе Газа с трудом справляются с огромным потоком раненых. По мере того, как Израиль наращивает ответные удары, число погибших и раненых неуклонно растет.

Чиновники заявляют, что больницы принимают пациентов со всей территории, а морги переполнены.

Ашраф аль-Кедра, представитель Минздрава Палестины: "Во всех больницах сектора Газа наблюдается значительная переполненность из-за большого количества раненых из всех районов сектора Газа, а также из-за растущего числа мучеников в больницах. Холодильники моргов сейчас также переполнены".

ООН заявляет, что десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, многие из них нашли убежище в школах, находящихся в ведении всемирной организации. Но даже им угрожает опасность.

Положение гражданского населения может еще больше ухудшиться. В понедельник министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде Газы.

"Не будет электричества, еды или топлива. Мы сражаемся с варварами и будем давать соответствующий ответ", - заявил Йоав Галант по итогам оперативного совещания.