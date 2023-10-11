By Euronews

Численность людей старше 65 лет превысит в будущем году количество детей и подростков в возрасте до 15 лет, говорится в новом докладе ВОЗ. Эксперты организации призывают страны Европы лучше подготовиться к демографическому сдвигу.

РЕКЛАМА

Население Европы стремительно стареет.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году количество людей старше 65 лет на континенте превысит число тех, кому меньше 15-ти. Количество пенсионеров увеличится на четверть.

В связи с этим в ВОЗ предлагают правительствам европейских стран больше обращать внимание на популяризацию правильного питания и физической активности для здорового старения.

"Для продвижения здорового питания необходимо менять рецептуру блюд, снижать содержание соли в продуктах, исключить трансжиры и потребление сахара. Кроме того, полезными могут быть информационные кампании, ориентированные на пожилых людей, а также создание благоприятной для них среды с помощью городского планирования", - говорит советник по вопросам спорта и здоровья ВОЗ Стивен Уайтинг.

В ВОЗ подчеркивают, что людям старшего возраста важно оставаться активными и регулярно заниматься физическими упражнениями, так как это способствует профилактике различных заболеваний.

По словам Уайтинга, пандемия COVID-19 показала, что люди с более крепким здоровьем лучше справляются с болезнями.

На политиках лежит особая ответственность за подготовку к предстоящему демографическому сдвигу, считают в организации, .

"В начале этого года мы совместно с ОЭСР опубликовали доклад о последствиях недостаточной физической активности для систем здравоохранения в Европейском Союзе и подсчитали, что можно сэкономить 8 млрд евро в год, если больше людей будут физически активны и станут соблюдать рекомендации ВОЗ", - напоминает Уайтинг.

ВОЗ рекомендует людям старше 65 лет выполнять "аэробные упражнения умеренной интенсивности" не менее двух с половиной часов в неделю.

Это может быть, например, прогулка в быстром темпе.

Организация заявляет, что для пожилых людей также важно заниматься укреплением мышц хотя бы два дня в неделю, чтобы улучшить подвижность и предотвратить падения.

Он также советует людям с хроническими заболеваниями заниматься физическими упражнениями настолько, насколько они способны.