Ученые ЕС научат пожилых жить здоровее

Европейские исследователи работают над новым персонализированным устройством Nestore, своего рода личным тренером, задача которого - помощь пожилым в поддержании здоровья ума, тела и души. Как работает новинка и что думают о ней разработчики?

Канан Зилан, старший научный сотрудник Роттердамского университета: "Сегодня мы знаем, что многие болезни можно предотвратить с помощью изменений в образе жизни с опорой на неинвазивные девайсы, которые эффективны в долгосрочной перспективе. Например, из недавних исследований мы знаем, что 40% случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить, если вовремя скорректировать образ жизни. Так что мы начинаем заботиться о людях в хорошей форме, чтобы предотвратить наступление болезни в долгосрочной перспективе".

Nestore изучит о вас все, включая ваши пищевые пристрастия. Ученый Джузеппе Андреони из Миланского политехнического института рассказывает: "Наше приложение может отталкиваться от внешнего вида блюда, распознавая ингредиенты, их количество и, следовательно, калорийность, питательную ценность рецепта. Это поможет вам составить меню для здорового и сбалансированного питания".

"Это заблуждение, что пожилые не могут изменить или улучшить свое здоровье. Мы хотим показать им, что это реально! Причем это не требует серьезных изменений в их повседневной жизни. С небольшой коррекцией мы можем получить результаты", - добавляет Канан Зилан.

"Простота использования новинки делает продвижение здорового образа жизни эффективным среди пожилых пользователей. Важно, что девайс интегрирован в повседневную рутину. Это позволяет обеспечить хорошее принятие со стороны аудитории, реальное вовлечение участников.

Другой аспект заключается в том, что наша система коучинга не ставит планку слишком высоко,она фокусируется на элементах повседневной жизни, которые просты и очевидны. Но именно они имеют порой решающее значение для того, чтобы вовлечь людей в профилактику".