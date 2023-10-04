Какие российские силы занимают тактические позиции на юге Украины?

По оценкам ISW, российские силы по приказу удерживают тактические позиции в ущерб себе.

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Саша Вакулина, Euronews

— Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с российским военным руководством отметил странную группу российских вооруженных формирований, действующих в западной части Запорожской области. Об этом говорится в последнем докладе ISW, который предполагает, что выбор Шойгу подразделений может указывать на его стремление выделить российских командиров, которые продолжают выполнять приказы российского военного руководства о непрекращающихся контратаках.

ISW отмечает: в то время как Шойгу, возможно, просто хотел отметить только несколько формирований, он мог выделить некоторые из них по политическим причинам.

Некоторые российские блогеры недавно отметили, что российские командиры все чаще оказываются перед выбором: либо "растрачивать" свои войска в контратаках для удержания тактических позиций, либо противостоять российскому военному командованию, отступая на заранее подготовленные позиции, рискуя при этом своей карьерой.

Некоторые из соединений, на которые обратил внимание Шойгу, постоянно проводили контратаки на линии Работино-Вербовое в ущерб себе.

Тем временем министерство обороны Великобритании заявляет, что 28 сентября российские силы ПВО, по всей вероятности, сбили один из своих боевых самолетов над Токмаком, примерно в 20 км за нынешней линией фронта.

Месторасположение Токмака обусловлено тем, что это сильно укрепленный город, в котором часто размещаются российские штабы, занимающие один из наиболее напряженных участков линии фронта.

Такие штабы, как правило, защищены специальными системами ПВО малой и средней дальности. Они почти наверняка находятся в высокой степени готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким объектам.